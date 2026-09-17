La Subsecretaría de Salud invita a la comunidad a participar de dos encuentros que se desarrollarán la próxima semana en distintos puntos de la ciudad, con propuestas de información, recreación, reflexión y cuidado de la salud.

El lunes 21 de septiembre, de 10 a 12 horas, se realizará el 1.º Encuentro de Personas Mayores en la plaza del CAPS Munilla. La jornada estará destinada a compartir una mañana de encuentro, recreación y participación junto a la comunidad.

Durante la actividad habrá charlas con profesionales, propuestas recreativas y baile. Además, quienes participen podrán compartir experiencias y acceder a información vinculada al cuidado y el bienestar de las personas mayores. Se recomienda asistir con una reposera para disfrutar de las actividades al aire libre.

La propuesta se desarrollará en el marco del Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores, que durante septiembre reúne diferentes acciones orientadas a promover sus derechos, la autonomía, el buen trato y la participación.