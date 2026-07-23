Desde el Municipio informaron este jueves que el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano y el concejal Raimundo Legaria se reunieron con representantes de la Liga Municipal de Vóley para avanzar en la organización del Torneo Clausura, cuyo inicio está programado para la primera quincena de agosto.

Además, se repasaron las intervenciones proyectadas para el Estadio Municipal de Vóley. Las tareas comprenderán una renovación integral de las instalaciones, enfocada en optimizar la accesibilidad, renovar el sistema de iluminación y colocar nueva cartelería, con el objetivo de brindar un espacio funcional para deportistas, jueces y espectadores.