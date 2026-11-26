La Subsecretaría de Salud llevará adelante durante el mes de diciembre un ciclo de Jornadas de Salud Integral en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del barrio Toto Irigoyen para acercar prestaciones médicas gratuitas y acciones de prevención directamente a los vecinos de la zona.

El cronograma contempla cuatro fechas específicas en las que equipos profesionales brindarán consultas y seguimiento en distintas especialidades, facilitando el acceso al sistema sanitario sin necesidad de trasladarse hacia otros centros asistenciales de la ciudad.

Cronograma de atención (SUM del barrio Toto Irigoyen)

Todas las jornadas darán inicio a las 9 horas y se organizarán según el siguiente detalle:

- Jueves 3 de diciembre: atención pediátrica y vacunación. Este primer encuentro estará enfocado en el control del crecimiento infantil y en la revisión y actualización de los calendarios obligatorios de inmunización.

- Jueves 10 de diciembre: consultorio de nutrición. Se ofrecerá asesoramiento personalizado para incorporar hábitos alimentarios saludables y acompañar a las familias en el cuidado diario de su alimentación.

- Martes 15 de diciembre: jornada de odontología. Los profesionales realizarán controles bucales, diagnósticos preventivos y brindarán pautas de higiene oral.

- Jueves 17 de diciembre: medicina general y vacunación. En el cierre del ciclo mensual se atenderán consultas clínicas generales y se continuará con la aplicación de dosis del calendario nacional.