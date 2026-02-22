Será el miércoles 25 de febrero, a partir de las 10 horas, en Plaza Basavilbaso, con el objetivo de acercar a la comunidad herramientas concretas para el cuidado integral de la salud y el entorno.

La actividad contará con la participación de equipos técnicos y profesionales de las áreas municipales, quienes brindarán información, orientación y recomendaciones vinculadas a la prevención de enfermedades y al mantenimiento de espacios saludables. La propuesta busca fortalecer la presencia del Estado en los barrios y promover acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de vecinos.

Durante la jornada se ofrecerá asesoramiento sobre medidas preventivas ante enfermedades transmitidas por vectores, prácticas de orden y limpieza en domicilios y espacios comunes, y pautas para el cuidado ambiental. El trabajo articulado entre las distintas áreas permite abordar la salud desde una perspectiva integral, entendiendo que el ambiente y las condiciones de vida influyen directamente en el bienestar de la comunidad.

“Este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia sostenida que prioriza la promoción y la prevención como ejes centrales de la política pública, facilitando el acceso a la información y fomentando hábitos saludables en cada barrio de la ciudad”, resaltaron desde el Municipio.