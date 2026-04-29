El próximo martes 5 de mayo se llevará adelante un abordaje integral en la zona del Barrio Zabalet, con base operativa en la cancha, situada en la intersección de calles España y Horacio Allipi. La intervención, que se desarrollará en el horario de 10a 12 horas, articula diversas áreas con el objetivo de brindar servicios de salud y saneamiento ambiental de manera directa en los barrios de la ciudad.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca subrayó que “la prevención ambiental es una herramienta fundamental para evitar enfermedades y mejorar la calidad de vida de la comunidad”. Y agregó: “estas acciones en territorio permiten al Estado municipal anticiparse a los problemas, reducir riesgos sanitarios y consolidar una política pública que integra el cuidado del entorno con la salud de los vecinos. Durante la jornada, equipos técnicos realizarán visitas domiciliarias para promover la descacharrización y la correcta disposición de residuos, medidas de vital importancia para combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue”.

Asimismo, el operativo contempla un asesoramiento específico para el control de roedores, que incluye la entrega de rodenticida en los casos que se considere necesario tras la evaluación técnica. También se procederá a la aplicación de insecticidas en aquellas viviendas donde se detecte la presencia de pulgas y garrapatas, complementando estas tareas con una fuerte campaña de orientación general en cuidados preventivos del hogar. Estas tareas de saneamiento se realizan de forma coordinada para asegurar un impacto positivo en la higiene urbana y la seguridad ambiental de todo el sector.

En el plano estrictamente sanitario, el equipo de Salud estará presente para realizar el control de carnet de vacunación y mediciones de glucemia a los asistentes. En paralelo, se llevarán adelante evaluaciones nutricionales que incluirán el control de peso y talla para niños y adultos.