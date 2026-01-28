Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la provincia conmemorará el martes 3 de febrero la Batalla de Caseros. Será con una variada propuesta cultural y artística en el Palacio San José, además de la firma de un convenio de colaboración entre Nación y el gobierno entrerriano para la puesta en valor del museo y monumento Histórico Nacional “Justo José de Urquiza”, ubicado en el departamento Uruguay. El acto central será a partir de las 17.30 e invitan a la comunidad entrerriana a participar.

“Para el gobernador Rogelio Frigerio, Urquiza en general y la Batalla de Caseros en particular representa un hito importante que el está empeñado en jerarquizar, poner en valor y homenajear cada año. Hacer el acto central en el Palacio San José es un simbolismo muy importante”, dijo al respecto, Sergio Kneeteman, secretario de Prensa de la provincia.

El funcionario mencionó que el propio mandatario inició las gestiones con el gobierno nacional para lograr un convenio y un traspaso del Palacio. “Un instrumento que de alguna manera permita trabajar también desde la provincia para ponerlo en valor. Eso se ha logrado y se anunciará el propio 3 de febrero. Ya estamos interviniendo”, adelantó luego, aclarando que Enersa ya trabaja en el cambio total de la iluminación del Palacio y Vialidad Provincial en mejorar los accesos.

Recordó luego las conmemoraciones que se hicieron años anteriores y adelantó que en 2026 será en el Palacio San José con la presencia del gobernador Frigerio, y los secretarios de Cultura de Nación, Leonardo Cifelli, y de Entre Ríos, Julián Stoppello, entre otros funcionarios, quienes durante la jornada firmarán el convenio de colaboración entre Nación y provincia para la puesta en valor del Palacio San José, además de apreciar una teatralización que ofrece el museo.

La propuesta

En tanto, el secretario de Cultura, Julián Stoppello, adelantó que habrá una propuesta artística importante. “con la magnitud necesaria para esta fecha emblemática de Entre Ríos”. A cargo de artistas entrerrianos, se presentará un ensamble de chámame especialmente preparado para la oportunidad y tocará también una banda folclórica típica de Concepción del Uruguay, Conjunto Itaý. “Además, tendremos DJ y una banda de reggae, Suma paciencia. Habrá una propuesta para todos los a partir de las cinco de la tarde, con algunas sorpresas en el medio. El escenario se montará por el lateral del Palacio San José y habrá servicio gastronómico”, resaltó.

La invitación, se aclaró, es para todo el público de la provincia. A partir de las 17, estará el lugar preparado para recibir a la gente y la propuesta artística la conducirá Santiago Miguel Rinaldi y también estará Roberto Romani.