Según detallaron desde la entidad, la medida afectará a un cuadrante aproximado comprendido por las calles Panozzo y Rodó, y Magnasco y Puerto Argentino. El objetivo del alivio de carga es resguardar el sistema eléctrico y evitar fallas mayores ante el elevado consumo.

Desde la Cooperativa indicaron que los cortes tendrán una duración estimada de alrededor de dos horas y solicitaron a los usuarios comprensión ante esta situación, recordando la importancia de hacer un uso responsable de la energía durante los picos de demanda, especialmente en jornadas de altas temperaturas.