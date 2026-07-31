Del 3 al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa que busca promover y proteger una práctica fundamental para la salud de los recién nacidos y sus madres. Este año, la campaña se desarrolla bajo el lema “Un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”, poniendo el foco en la importancia de garantizar redes de apoyo que permitan sostener la lactancia desde el nacimiento.

En ese marco, el Hospital Centenario se suma a las actividades de concientización a través de su Equipo de Puericultura, que participará del Curso de Preparto con dos encuentros abiertos a las familias: el lunes 3 de agosto a las 10 y el viernes 7 de agosto a las 18, en el Aula 1 del nuevo edificio del hospital. Durante las jornadas se brindará información sobre los beneficios de la lactancia, técnicas de amamantamiento y herramientas para afrontar las dudas y desafíos que pueden surgir durante esta etapa.

Desde el Hospital Centenario destacaron que “una lactancia exitosa no depende únicamente de la voluntad o de la información, sino también de contar con espacios de escucha, acompañamiento y asesoramiento profesional. Por ese motivo, la institución dispone de un Servicio de Puericultura, que acompaña a las familias desde el embarazo y durante todo el proceso de lactancia”.

El Consultorio de Lactancia, ubicado en el Pabellón N° 3 del nuevo edificio, atiende los martes y jueves de 10 a 12 horas. Allí se realizan consultas prenatales para preparar a las futuras madres y, una vez nacido el bebé, se brinda seguimiento personalizado para resolver dificultades, fortalecer la lactancia y acompañar cada situación de manera integral.

Asimismo, el equipo de profesionales también realiza recorridas diarias por los servicios de Maternidad y Neonatología, además de responder interconsultas de otros sectores del hospital cuando una madre internada necesita acompañamiento para continuar con la lactancia.