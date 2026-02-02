El jueves 5 de febrero, a las 21 horas, el Museo Azotea de Lapalma será escenario de un desfile inspirado en el tradicional Carnaval de Venecia, con una propuesta artística que combina trajes alegóricos y música en vivo, abierta a todo público.

El desfile presentará trajes diseñados por el profesor Juan Lucas, inspirados en la estética clásica del carnaval veneciano, los cuales fueron donados por la artista plástica Pía Galeano, sumando un valioso aporte artístico y patrimonial al museo.

La velada contará además con un repertorio lírico a cargo de Mercedes Barel Ledri, que acompañará el desarrollo del desfile y aportará un clima escénico y cultural a la propuesta.

La cita será en el Museo Azotea de Lapalma, ubicado en la esquina de San Luis y Jujuy. La entrada es libre y gratuita. La actividad se presenta como una oportunidad para acercarse a una de las celebraciones más emblemáticas de Europa a través de una propuesta artística local, en un espacio patrimonial de la ciudad.



