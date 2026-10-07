Se trata de una nueva edición del "Mercado de Libros", una propuesta pensada para generar un punto de encuentro entre lectores, librerías, bibliotecas y emprendedores del sector cultural.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer puestos y mesas dedicados a la compra, venta, canje e intercambio de obras de diversos géneros y épocas. La iniciativa se enmarca en las acciones que lleva adelante el Mercado del Munilla, donde recientemente abrió sus puertas “Libros de mi ciudad”, un espacio permanente destinado a la difusión de autores locales, editoriales independientes y material didáctico.

En esta oportunidad, formarán parte de la feria las librerías Rayuela, Libros Mario, Frontera, Puente Naranja y la Biblioteca Popular López Jordán.

La programación contempla la presentación de la intervención teatral "Susurradores de historias, los libros también se escuchan", a cargo del elenco de Belén Barreto - experiencias escénicas, integrado por Pilar Martina Rébora, Natalia Garro, Adriana Gutian, Elizabeth Mosegui, Marcela Moreno, Vanesa Fernández y Julieta Boari. Las actrices recorrerán el predio caracterizadas como personajes para compartir textos de autores locales directamente al oído del público.

Asimismo, la Licenciada en Artes Marianela Muñoz dictará un taller didáctico dirigido a los chicos quienes podrán elaborar su propio dispositivo susurrador para llevar a sus hogares.

La jornada se completará con la participación de los artistas plásticos Agustina Lezcano, Camila Pralong, Tomás Lencina y Sergio Barreto, quienes pintarán en vivo. El cierre musical estará a cargo de la banda Al Sur del Sur y la cantante Ana Sartori, sumado a un escenario abierto destinado a quienes deseen compartir lecturas propias o de sus autores preferidos.