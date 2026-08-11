MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
Realizarán un homenaje a Norma "Noni" González a 50 años de su desaparición forzada
Desde la organización local de Madres de Plaza de Mayo y el Sindicato de Empleados de Comercio de Gualeguaychú informaron que este miércoles 12 de agosto realizarán un homenaje a “Noni” González, una de las víctimas del Terrorismo de Estado que tuvo nuestra ciudad.
“A medio siglo de su secuestro y desaparición, invitamos a la comunidad a mantener viva la memoria de Norma Beatriz Noni González (4/9/1954 - 12/8/1976)”, expresaron.
El acto conmemorativo tendrá lugar a las 11 horas en la esquina de Rosario y Urquiza, lugar donde fue secuestrada hace exactamente 50 años.
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