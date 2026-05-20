A través de los equipos de CAPS, CIC y Nodos de la Subsecretaría de Salud, el Municipio de Gualeguaychú llevará adelante un nuevo encuentro del Espacio de Preparación para el Nacimiento, una propuesta destinada a acompañar a embarazadas y sus familias durante esta etapa.

La actividad se desarrollará el viernes 22 de mayo, a las 10 horas, en la Casa de la Estación, ubicada en el Parque de la Estación, y estará coordinada por profesionales de la salud, quienes abordarán distintos aspectos vinculados al embarazo, el nacimiento y el acompañamiento familiar.

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El espacio tiene como objetivo brindar herramientas, información y contención, promoviendo el acceso a una atención cercana desde el sistema de salud local. A través de estos encuentros, se busca generar instancias de escucha, acompañar dudas frecuentes y favorecer el intercambio de experiencias entre las familias participantes.

Durante la jornada se trabajarán temáticas relacionadas con los cuidados durante el embarazo, la preparación para el nacimiento, la importancia de los controles de salud y el rol de las redes de acompañamiento, en un ámbito pensado para la participación y el diálogo.

Desde la Subsecretaría de Salud destacaron la importancia de sostener estos espacios comunitarios, que permiten acercar información clara, acompañamiento profesional y vínculos de confianza para transitar embarazos cuidados y saludables.

Las personas interesadas podrán acercarse directamente el día de la actividad. El encuentro es libre y gratuito.