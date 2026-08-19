La Subsecretaría de Salud llevará adelante un taller presencial dirigido a personas embarazadas y a sus grupos de apoyo, con el objetivo de brindar asesoramiento técnico e intercambiar experiencias sobre la etapa gestacional.

Durante la actividad, personal especializado informará sobre las fases del parto y los primeros cuidados de la persona recién nacida. Además, se trabajará sobre las dinámicas del entorno familiar para favorecer un comienzo adecuado del amamantamiento.

Este encuentro forma parte del lema “Lactancia Humana: un inicio sostenible en cualquier circunstancia” y complementa la atención médica, nutricional y social que la red de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Centros Integradores Comunitarios (CIC) y Nodos territoriales ofrece diariamente a las familias de la ciudad.