Desde la Subsecretaría de Salud informaron que se realizará un Taller de Estimulación Cognitiva destinado a adultos mayores, con el objetivo de promover el bienestar integral mediante actividades orientadas a fortalecer la memoria y otras funciones cognitivas.

La propuesta se llevará a cabo el próximo martes, de 14:30 a 16 horas, en el CIC Médanos, ubicado en 3 de Caballería y Lisandro de la Torre, y está dirigida a personas mayores interesadas en participar de un espacio de encuentro, aprendizaje y socialización.

Durante la jornada se desarrollarán ejercicios pensados para estimular la memoria, la atención, el lenguaje y otras capacidades cognitivas. Estas actividades apuntan no solo al mantenimiento de la salud mental, sino también al bienestar emocional y social de los participantes.

Según precisaron, la actividad es abierta y no requiere inscripción previa, por lo que quienes deseen participar pueden acercarse directamente en el horario indicado.