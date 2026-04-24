SALUD EN LA TERCERA EDAD
Realizarán un taller de estimulación cognitiva para adultos mayores en la ciudad
Desde la Subsecretaría de Salud informaron que se realizará un Taller de Estimulación Cognitiva destinado a adultos mayores, con el objetivo de promover el bienestar integral mediante actividades orientadas a fortalecer la memoria y otras funciones cognitivas.
La propuesta se llevará a cabo el próximo martes, de 14:30 a 16 horas, en el CIC Médanos, ubicado en 3 de Caballería y Lisandro de la Torre, y está dirigida a personas mayores interesadas en participar de un espacio de encuentro, aprendizaje y socialización.
Durante la jornada se desarrollarán ejercicios pensados para estimular la memoria, la atención, el lenguaje y otras capacidades cognitivas. Estas actividades apuntan no solo al mantenimiento de la salud mental, sino también al bienestar emocional y social de los participantes.
Según precisaron, la actividad es abierta y no requiere inscripción previa, por lo que quienes deseen participar pueden acercarse directamente en el horario indicado.