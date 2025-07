La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comenzó a hacer una auditoria en todo el país “con el objetivo de verificar requisitos y asegurar que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes lo necesitan”. A partir de marzo, empezó a citar a todas las personas que tienen una pensión no contributiva por Invalidez laboral otorgada en el marco de la Ley Nº 13.478 y el Decreto 432/97.

La citación menciona la causa judicial 2.390/2024 que está a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6. Se trata de un proceso penal en el que se está investigando a funcionarios públicos de la gestión anterior por presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones. Esto no significa que las personas con discapacidad que recibieron la citación estén denunciadas penalmente, sino que la causa se menciona para enmarcar el llamado a presentarse en el proceso de control general de cumplimiento de requisitos para cobrar la prestación que está impulsando el Estado.

Marcelo Pighetti, responsable de Discapacidad Municipal, y Gabriela Barreto, trabajadora del Área, contaron a Ahora ElDía que hace unas semanas comenzaron a llegar a su oficina consultas de personas con discapacidad que recibieron las cartas documentos. “No tenemos un número preciso sobre la cantidad de beneficiarios que recibieron la citación, porque siguen llegando. Además, Andis no comparte esa información. Lo que notamos es que las personas empezaron a acercarse a consultar y a pedir asesoramiento. Por lo general, pasan momentos de angustia porque cuando llega la auditoria la mayoría piensa que se les va a sacar la pensión. Y es lógico, pero desde nuestro lugar podemos afirmar que la mayoría de las pensiones en Gualeguaychú están bien otorgadas. Por el momento, hemos recibido al menos cien consultas distintas sobre el tema”, manifestó Pighetti.

También llegaron consultas sobre este tema al Hospital Centenario, que inmediatamente se puso en comunicación con el área de Discapacidad Municipal para asegurar que se facilitarán los turnos necesarios para que puedan solicitar la documentación requerida por Nación.

“Para la auditoria se requiere una determinada documentación, entre ellas las constancias médicas más recientes con las que cuenten. Eso ha llevado a la mayoría de las personas a ponerse muy mal por el tema de los turnos; de todas formas, la carta resalta que no es necesario hacerse evaluaciones específicas para la ocasión. Por eso, abrimos un canal de comunicación con el Hospital y así les efectúan los turnos con mayor celeridad”, informó Barreto.

Algo que generó sorpresa entre quienes recibieron la citación fue el domicilio en el que se realizará la auditoria, que es el Hotel Aguaý. Desde el Área de Discapacidad confirmaron que la dirección es correcta y la propietaria del establecimiento, Marisa Yabrán, también lo hizo. Al respecto, señaló que “hay personas que han venido a consultar, pero les decimos que nosotros únicamente alquilamos el salón para la auditoría y que no tenemos nada que ver con la documentación que les solicita Andis. El uso de nuestro espacio está reservado para el 27, 28 y 29 de agosto”.

Es importante mencionar que no todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) perciben pensiones no contributivas por Invalidez, ya que estas únicamente son otorgadas a quienes presentan una incapacidad laboral y no tienen bienes, ingresos ni recursos para subsistir. Para tramitar el CUD no se exigen esos requisitos, sino otros.

Pablo Rechia, presidente de la Fundación Incluir y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), explicó que quienes acceden a este tipo de pensiones son aquellos que “no tienen ningún tipo de entrada económica, ni obra social y ningún familiar que pueda mantenerlos. Son personas que rozan la indigencia. En cuanto a montos, estamos hablando que no superan los 300 mil pesos”. Asimismo, al igual que los funcionarios del Área de Discapacidad, aseguró que en Gualeguaychú no habrá mayores inconvenientes ya “que las pensiones están bien otorgadas”.

En qué consiste la auditoria



Las auditorías se llevarán a cabo a través de profesionales médicos prestadores de PAMI, el día, en el lugar y horario informado en la Carta Documento. Una vez que el beneficiario haya asistido al turno, deberá remitir (escaneada, no original) la documentación presentada al médico prestador de PAMI dentro de los 30 días.

La documentación médica es la relacionada con la incapacidad laboral: aquella por la que se otorgó el beneficio y lo más actual posible. No se requiere que hagan estudios especialmente para la fecha el turno.

Para asistir a la citación es necesario presentar DNI, CUD (si la persona lo tuviera) y todos los estudios e informes médicos lo más actualizados posibles. Es fundamental llevar la documentación con la que se originó la pensión, como el certificado médico y la historia clínica. También es importante solicitar una constancia de la asistencia al turno y consultar cuáles son los pasos a seguir.