La Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú llevará adelante una nueva capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, destinada a toda la comunidad. La propuesta busca fortalecer conocimientos básicos para actuar de manera rápida y efectiva ante situaciones de urgencia.

La actividad se realizará el jueves 21 de mayo en el Centro de Convenciones Gualeguaychú y contará con dos turnos disponibles: a las 8 y a las 10 horas. El objetivo es ampliar la participación de los vecinos interesados en adquirir herramientas de respuesta ante emergencias.

Durante la jornada se abordarán técnicas de reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios y acciones básicas de intervención temprana ante casos de paro cardiorrespiratorio. La capacitación brindará conocimientos prácticos que pueden resultar determinantes hasta la llegada del personal de salud.

La propuesta será gratuita, abierta a la comunidad y requerirá inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/G3yv8fXgYBfdR2EH7

La capacitación se enmarca en el programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”, creado a través de la Ordenanza 13.030/2025. Esta política pública promueve la instalación de desfibriladores en espacios públicos y la formación comunitaria en técnicas de reanimación y respuesta ante emergencias.