Alma es una chiquita de nuestra ciudad de 7 años y atraviesa un tumor de Wilms, uno de los tumores renales que suele aparecer entre los 3 y los 5 años de edad.

Esta enfermedad puede aparecer de forma aislada o en el contexto de síndromes genéticos con predisposición al cáncer. El tratamiento es multidisciplinar, basándose en quimioterapia y cirugía, y asociando en pacientes seleccionados, tratamiento con radioterapia.

Acerca del estado de salud de Alma, Susana Olivera de Donar en Vida comentó a Ahora ElDía que “ella se operó y se atiende en el Hospital Garraham. Tiene 27 semanas más de quimio después de la cirugía; es decir que tienen que estar mucho tiempo en Buenos Aires”.

“Su papá tuvo que dejar de trabajar para poder estar allá junto a su familia en este momento tan complicado, le continúan pagando un mínimo, pero estando allá lejos de tu casa no te alcanza”, comentó acerca de la situación económica de la familia. Para darles una mano en este momento tan doloroso, se realizará una peña bailable en el club de los abuelos.

La misma contará con show musicales en vivo y servicio de cantina. Se realizará el próximo viernes 6 de marzo a las 21:30 horas.

El valor de la entrada es de $10.000 y para comprar de manera anticipada hay que contactarse al 3446-640076.

Todo el dinero recaudado será para ayudar a la familia de Alma, y también a la de Giovani, un chiquito de Gualeguay que padece la misma enfermedad.

Sobre el caso del pequeño, Susana contó que “su situación es grave, su familia es muy humilde, compuesta por una beba de 9 meses, un chiquito de 2 años, Giovani de 7 y mamá y papá. Giovani fue diagnosticado en 2021, lo operaron, pero después tuvo una recaída. Lo volvieron a intervenir quirúrgicamente y desde el año pasado está con metástasis en los pulmones; por lo tanto, está en tratamiento de quimioterapia y, probablemente, tenga que hacerse rayos”.

-