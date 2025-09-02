En el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, la Subsecretaría de Salud, organiza una charla informativa sobre diabetes. La actividad tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 9 h en la sala de espera del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Pueblo Nuevo, ubicado en Belisario Roldán 830.

La diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la población y su abordaje temprano resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen y prevenir complicaciones. En este sentido, el encuentro busca brindar herramientas para comprender mejor la enfermedad, promover hábitos de vida saludables y responder dudas frecuentes.

Durante la jornada, profesionales de la salud ofrecerán información sobre cómo detectar síntomas, la importancia de los controles periódicos, el rol de la alimentación y la actividad física, así como el correcto uso de la medicación en los casos en que resulte necesaria. Además, se abrirá un espacio para consultas personalizadas, generando un ámbito cercano y accesible para la comunidad.