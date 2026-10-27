Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y el Plan Municipal de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) lanzaron una invitación a los vecinos y familias de Gualeguaychú a participar de la charla “Hablar también es prevenir”, que tendrá lugar en el SUM Guevara.

La actividad se desarrollará bajo la consigna “Ver, escuchar, acompañar” y ofrecerá un espacio para compartir inquietudes, acceder a información y reflexionar sobre el papel de la comunidad en la prevención de los consumos problemáticos.

Durante el encuentro se abordará la importancia de reconocer situaciones de riesgo, derribar prejuicios y contar con herramientas que permitan acompañar a quienes atraviesan dificultades vinculadas con el consumo de sustancias. La propuesta pone especial atención en la escucha y el diálogo como primeros pasos para brindar orientación y facilitar el acceso a la ayuda.

Según detallaron, “la charla forma parte de las actividades territoriales del PPAA, una política pública del Gobierno de Gualeguaychú que aborda los consumos problemáticos desde una perspectiva de salud social, mediante acciones de prevención, orientación, asistencia y acompañamiento”.

El Plan articula el trabajo del Estado local con instituciones educativas, organizaciones sociales, clubes, comunidades religiosas, empresas y vecinos, con el propósito de construir redes de cuidado y acercar recursos a distintos sectores de la ciudad.

Entre sus principales líneas de acción se encuentran los espacios de primera escucha, los centros de abordaje integral y las propuestas de prevención en ámbitos escolares, laborales y comunitarios. Estos dispositivos permiten brindar orientación, identificar necesidades y acompañar a las personas y familias que requieren asistencia.

A través de encuentros como este, se busca acercar información a los barrios y generar instancias de participación donde los vecinos puedan plantear sus inquietudes, conocer los recursos disponibles y reflexionar sobre cómo actuar ante situaciones de consumo problemático en su entorno.

“La participación es abierta a toda la comunidad y está dirigida especialmente a familias, vecinos y referentes barriales interesados en conocer herramientas de prevención y acompañamiento”, recordaron desde el Municipio e indicaron que “para obtener más información sobre el Plan Municipal de Prevención y Asistencia en Adicciones y sus dispositivos de atención, se puede ingresar a gualeguaychu.gov.ar/ppaa”.