Desde el Municipio de Pueblo General Belgrano informaron que este domingo 11 de octubre se realizará

una fiesta popular en el Pedio de la Curva. Según indicaron, el evento, de entrada totalmente libre, comenzará a partir de las 18 horas y contará con “una amplia oferta de un amplio patio gastronómico, feria de emprendedores, sorteos y muchas sorpresas más”.

Además, allí se hará entrega de las 42 homologaciones a alojamientos turísticos que fueron otorgadas la semana anterior por el Ente Mixto de Turismo de la Provincia.

En cuanto a los números artísticos, está confirmada la presencia de Sergio Agüero, El Salteño Facundo López y su banda, El Picaflor Bailantero y Ké Sabor, en un escenario que seguramente contará con otros atractivos y sorpresas.

A su vez, el Municipio vecino indicó que “los emprendedores que deseen formar parte del evento pueden registrar su inscripción a través del formulario que se encuentra en el perfil de Instagram @oficinadeempleopgb o de forma presencial en 30 de Noviembre 275, de 8:00 a 13:00”.