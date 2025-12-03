En el marco del Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de Gualeguaychú llevará adelante una charla–taller abierta titulada “Inclusión Educativa: Hablemos de apoyos”, un espacio para pensar colectivamente cómo garantizar trayectorias educativas accesibles, diversas y respetuosas de las necesidades de cada estudiante.

La actividad se realizará el miércoles 3 de diciembre, a las 18 h, en el Centro de Defensa Comercial (25 de Mayo 1008), y será encabezada por miembros de la Asociación TGD Padres TEA Gualeguaychú, quienes compartirán experiencias, perspectivas y herramientas vinculadas a los apoyos en la escolaridad de niños y adolescentes.

Durante la jornada se desarrollarán distintos ejes que invitan a repensar las prácticas educativas actuales. Se abordará el concepto de trayectorias educativas, preguntándonos si necesariamente deben ser lineales. Por el contrario, es necesario también reconocer la diversidad de recorridos posibles según las características y necesidades de cada estudiante. Asimismo, se reflexionará sobre los procesos de flexibilización pedagógica, poniendo el foco en comprender en qué es pertinente flexibilizar y, sobre todo, para qué sirve esta herramienta dentro de la planificación institucional.

El taller incluirá un espacio dedicado a estrategias aplicables a clases reales, con propuestas que buscan acompañar situaciones cotidianas del aula. A partir de casos concretos se promoverá el análisis colectivo, el intercambio de miradas y el debate sobre cuál podría ser la mejor opción en cada situación. Además, se discutirá la viabilidad de implementar estas estrategias en las escuelas de la ciudad, considerando los recursos, los marcos normativos y las dinámicas institucionales.

La jornada concluirá con una instancia de socialización entre los participantes, pensada para compartir experiencias, construir aprendizajes comunes y fortalecer la red local que trabaja por la inclusión educativa. Esta propuesta busca ampliar miradas y promover prácticas que garanticen mayores niveles de participación y accesibilidad en las trayectorias escolares.