A través del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA), la Municipalidad de Gualeguaychú lanzó una invitación a los vecinos de la ciudad a participar de una jornada de encuentro, reflexión y concientización comunitaria. La actividad tendrá lugar este domingo 28 de junio, a partir de las 14:30 horas, en el Centro Cultural “Luis María Luján”.

La propuesta se planificó en consonancia con la fecha instituida por las Naciones Unidas para visibilizar esta problemática. El objetivo principal de la convocatoria es generar un espacio participativo de cuidado colectivo para adolescentes, jóvenes y familias de la ciudad, poniendo en valor el rol de las redes afectivas e institucionales en el abordaje de la salud integral.

La jornada comenzará con la dinámica interactiva “La Red que nos Sostiene”, una actividad pensada para construir colectivamente y visibilizar la importancia de los recursos e instituciones que acompañan a las personas en situaciones complejas.

Posteriormente, se iniciará el trabajo en comisiones divididas por edades e intereses: los adolescentes llevarán adelante el armado de un “Muro de mensajes positivos” con frases de apoyo, prevención y esperanza; los jóvenes participarán del taller “Puertas que se abren”, un espacio para reflexionar sobre los proyectos de vida, las oportunidades y las metas personales mientras que las familias formarán parte de un conversatorio centrado en el acompañamiento comunitario y en el desarrollo de estrategias para fortalecer los vínculos familiares mediante la escucha, el diálogo y el respeto.

Hacia el tramo final del encuentro, se dará lectura a un acta de compromiso comunitario orientado a la creación de entornos y oportunidades libres de adicciones.

El cierre del evento contará con una merienda compartida, espectáculos musicales en vivo y una exposición de las producciones realizadas por los talleres municipales de huerta y carpintería. Asimismo, el equipo de profesionales del área dispondrá de un espacio de escucha abierta para responder dudas y atender consultas de los asistentes