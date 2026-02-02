El día viernes 06 de febrero del corriente año, la Justicia Federal de Gualeguaychú, junto con el Gobierno de Gualeguaychú y la Sección local del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, organizan la jornada "Narcotráfico y Contrabando", la que se llevará adelante en el Centro de Convenciones de esta ciudad a partir de las 17:30 horas.

La misma contará con la participación del Presidente Municipal Mauricio Davico, el Diputado Nacional por la provincia de Entre Ríos Guillermo Michel, el Ministro de Seguridad de la provincia Néstor Roncaglia, el Juez Federal de Gualeguaychú Hernán Viri, el Fiscal Federal de Gualeguaychú Pedro Rebollo, junto con otros Jueces Federales, en lo Penal Económico y del Tribunal Fiscal de la Nación.

Asimismo las personas que deseen contar con un certificado que acredite la asistencia y participación en la referida jornada, deberán inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/Le4iLyhNiSU52v5R6