En el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, la Subsecretaría de Salud municipal desarrollará una jornada de concientización, prevención y testeo rápido el viernes 26 de junio, de 7 a 12 horas, en el CAPS Pueblo Nuevo.

El Día Nacional de la Prueba de VIH se conmemora cada 27 de junio con el objetivo de promover el acceso al diagnóstico como una herramienta fundamental para el cuidado de la salud. La fecha busca concientizar sobre la importancia de realizarse el test de manera periódica, ya que conocer el diagnóstico a tiempo permite iniciar tratamientos oportunos, mejorar la calidad de vida y reducir la transmisión del virus.

Durante la jornada se brindará una charla informativa en la que se abordarán aspectos vinculados a las formas de transmisión del VIH, las medidas de prevención disponibles, la importancia de realizar controles periódicos y los avances existentes en materia de tratamiento y calidad de vida para las personas que viven con el virus.

Además, el equipo de salud llevará adelante pruebas rápidas de VIH, que se realizarán de manera gratuita, voluntaria y confidencial. Este tipo de test permite obtener resultados en pocos minutos y facilita el acceso al diagnóstico, especialmente en el primer nivel de atención.

“Desde el sistema público de salud se promueve la realización de la prueba como parte de los controles habituales, entendiendo que conocer el estado serológico permite acceder tempranamente al tratamiento, recibir acompañamiento adecuado y fortalecer las acciones de prevención”, expresaron a través de un comunicado.