El Área de Accesibilidad e Inclusión organiza la propuesta “La inclusión se construye entre todos”, un encuentro abierto a la comunidad que reunirá a instituciones, organizaciones y vecinos para compartir actividades y experiencias vinculadas con la discapacidad, la accesibilidad y la participación social.

La actividad se desarrollará en el Mercado de la Antigua y Vieja Terminal, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre. La fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992, con el propósito de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, así como su participación plena en los distintos ámbitos de la sociedad.

En Argentina, la Ley n.º 25.346, sancionada en 2000, estableció el 3 de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades, difundir sus derechos y favorecer la eliminación de las barreras que dificultan su ejercicio.

La programación incluirá una feria de instituciones, donde las organizaciones participantes podrán dar a conocer sus actividades, proyectos y servicios, además de compartir con los vecinos el trabajo que desarrollan durante el año.

También habrá stands interactivos y espacios de experiencias inclusivas, destinados a fomentar el intercambio y acercar al público distintas perspectivas sobre la accesibilidad y las barreras físicas, comunicacionales y sociales que enfrentan las personas con discapacidad.

La propuesta contará, además, con música en vivo y una transmisión por streaming junto a “Cara! o qué?”, que permitirá difundir las actividades y dar visibilidad a las experiencias de las instituciones participantes.

El encuentro busca fortalecer los vínculos entre las organizaciones y la comunidad, generar oportunidades de participación y promover una mayor comprensión de la discapacidad desde una perspectiva de derechos.

La actividad será libre y abierta a toda la comunidad. Invitan a los vecinos a acercarse con su mate y reposera para compartir una tarde de música, intercambio y actividades en el Mercado de la Antigua y Vieja Terminal.