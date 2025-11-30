Desde Salud Municipal llevará adelante una jornada abierta de sensibilización y prevención del VIH en el Nodo Curita Gaucho, ubicado en las calles Pablo Macías y Domingo Merlo, con el objetivo de promover el acceso a la información, la salud y los cuidados preventivos entre los vecinos.

La actividad tendrá lugar el martes 2 de diciembre desde las 10 horas y contará con la participación del equipo de la Subsecretaría, que ofrecerá diversas propuestas educativas y sanitarias de acceso libre y gratuito.

Durante la jornada se brindarán charlas informativas orientadas a despejar dudas sobre formas de transmisión, métodos de prevención y la importancia del diagnóstico oportuno. Además, se realizará testeo rápido de VIH, una herramienta segura y confidencial que permite obtener resultados en pocos minutos.

El personal de salud también llevará adelante el control de carnet de vacunas y aplicará dosis de Hepatitis B e Influenza, dos inmunizaciones claves para la prevención de enfermedades que pueden afectar de forma más severa a personas con sistemas inmunes comprometidos.

Para acompañar el enfoque integral de la campaña, se entregarán preservativos y se ofrecerá orientación sobre su uso correcto, reforzando la importancia de la protección en prácticas sexuales.

Día Mundial del SIDA

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del Sida en apoyo a quienes viven con el virus y con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos.

La fecha debido a que el 1 de diciembre de 1981 se diagnosticó el primer caso de Sida. Organizaciones de salud y gubernamentales realizan campañas de concientización, jornadas de testeo gratuito y distribución de información y materiales de prevención.