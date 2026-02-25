El viernes 28 de febrero se realizará una nueva jornada gratuita de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos, con el objetivo de fortalecer la salud pública y promover el cuidado responsable de los animales. La actividad tendrá lugar de 10 a 12 horas en la sede ubicada en calle Tiscornia, casi Goldaracena. No se requiere turno previo y se suspende en caso de lluvia.

La subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó la importancia de estas campañas preventivas: “La vacunación es una herramienta fundamental para evitar enfermedades y cuidar la salud colectiva. La prevención y el cuidado del ambiente son pilares para una mejor calidad de vida, y desde el Gobierno de Gualeguaychú trabajamos de manera sostenida para garantizar estas acciones en toda la ciudad”.

La vacunación antirrábica constituye una herramienta central para prevenir enfermedades transmisibles y proteger tanto a los animales como a la población.

Podrán vacunarse animales mayores de cinco meses de edad, que se encuentren en buen estado de salud y hayan recibido su última dosis al menos 21 días antes. Además, deberán contar con medio de sujeción, como correa o collar, y estar acompañados por una persona mayor de edad.