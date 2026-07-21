La Subsecretaría de Salud llevará adelante una nueva jornada de prevención el jueves 23 de julio, de 8 a 11.30 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Munilla, donde se realizarán pruebas de PAP de manera gratuita.

El Papanicolaou (PAP) es un estudio sencillo que permite detectar de forma temprana lesiones en el cuello del útero que, de no ser tratadas a tiempo, pueden evolucionar hacia un cáncer cervicouterino. Su realización periódica constituye una de las principales estrategias de prevención y cuidado de la salud ginecológica.

La detección precoz es fundamental porque permite identificar alteraciones antes de que aparezcan síntomas, aumentando significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación. Por ello, desde el sistema público de salud se promueve el acceso gratuito a este estudio como parte de las acciones preventivas destinadas a las mujeres.

La jornada se desarrollará en el CAPS Munilla, donde el equipo de salud brindará atención en un espacio preparado para garantizar una práctica segura, confidencial y acompañada por profesionales capacitados. Además de la realización del estudio, las asistentes podrán recibir información y orientación sobre la importancia de los controles ginecológicos periódicos.

El PAP forma parte de los controles preventivos recomendados para cuidar la salud integral de las mujeres y constituye una herramienta clave para reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero.