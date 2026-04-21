En el marco de la Semana de Vacunación en las Américas, desde la Subsecretaría de Salud invitaron a participar de una jornada destinada a promover la prevención de enfermedades y garantizar el acceso a la vacunación.

La jornada se llevará adelante este sábado 25 de abril, de 9 a 13 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) La Cuchilla. Durante la actividad, los vecinos podrán completar sus esquemas de vacunación de manera gratuita, accediendo a todas las dosis del calendario nacional según la edad y situación de cada persona.

Las autoridades recomendaron asistir con el carnet de vacunación para facilitar el control y la actualización correspondiente.

“La vacunación es una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades y reducir su circulación, protegiendo no solo a quienes reciben las dosis, sino también al conjunto de la comunidad. En este sentido, completar los esquemas resulta clave para evitar brotes y mejorar la calidad de vida”, resaltaron.