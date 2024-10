Durante el encuentro, se brindará información sobre el saneamiento ambiental masivo. Se historizará en relación a la enfermedad, mediante la conformación de equipos de trabajo y se explicará el proceso de organización para abordar el saneamiento.

Además, se darán charlas informativas, donde expertos compartirán prácticas preventivas y el manejo adecuado de residuos para evitar la proliferación del mosquito transmisor. Asimismo, se distribuirá material educativo de folletería y recursos informativos sobre la problemática su promoción y prevención.

“La idea es concientizar a la población que trate de no dejar reservorios de agua, que utilice otras formas de recordar a los seres queridos como flores de plástico o utilizar un vasito con arena húmeda para las flores naturales. Esas son algunas recomendaciones. Es muy importante educar a la población que quizás no sabe o no lo tiene en cuenta” remarcó el Dr. Pablo Alfaro, director de Salud, en relación al trabajo de prevención que se viene haciendo.

El dengue, enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, la prevención y el control dependen en gran medida de acciones conjuntas para eliminar criaderos y reducir el riesgo de brotes.