La propuesta busca sensibilizar sobre la importancia de integrar la flora autóctona en jardines, veredas y espacios verdes para contribuir a la restauración de la biodiversidad local, la atracción de aves y mariposas, y la sostenibilidad de la ciudad.

El encuentro se llevará a cabo el viernes 2 de octubre a las 11 horas, teniendo como punto de inicio el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural "La Delfina" donde se ofrecerá una presentación sobre las ventajas ecológicas y estéticas de las especies originarias de la región.

Posteriormente, las actividades se trasladarán a las instalaciones del Vivero Municipal, donde se desarrollará una instancia práctica. En este espacio, los asistentes podrán observar de cerca las distintas variedades autóctonas, aprender técnicas sobre sus cuidados y métodos de propagación, e incorporar herramientas sobre cómo sumar estas especies en los entornos cotidianos.

La iniciativa es abierta a todo público, de acceso libre y gratuito, y está destinada a vecinos, estudiantes y aficionados a la jardinería interesados en generar refugios de vida silvestre en sus hogares y barrios. Para participar, es necesario inscribirse a través del formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlN3R_GrfyxXbRQaYjkz7xSi81XeIDMOJjDDCAy3RptmONzA/viewform