La Subsecretaría de Salud, llevará adelante una nueva jornada de capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, con el objetivo de brindar conocimientos básicos para reconocer y actuar ante situaciones de emergencia.

El encuentro se desarrollará el jueves 19 de noviembre, en el Centro de Convenciones, con dos turnos disponibles, a las 8 y a las 10 horas. Durante la actividad, los participantes recibirán formación sobre maniobras de reanimación y procedimientos de asistencia inicial que pueden resultar fundamentales mientras se aguarda la llegada de los servicios de emergencia.

La propuesta se enmarca en el Programa Municipal “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”, establecido mediante la Ordenanza n.º 13030, aprobada por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante.

Entre sus líneas de acción, el programa contempla la formación comunitaria en RCP y uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), la creación de espacios cardioasistidos y la prevención de enfermedades cardiovasculares. También incluye el espacio gratuito “Corazón en acción”, que ofrece actividad física, controles de salud y acompañamiento profesional.

Las capacitaciones buscan extender estos conocimientos a la población para favorecer una respuesta temprana ante emergencias, especialmente en situaciones en las que los primeros minutos son determinantes.

La participación es abierta y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario online