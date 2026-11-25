Este domingo 29 de noviembre, de 17 a 22 horas, organizaciones sociales de Gualeguaychú compartirán sus actividades con la comunidad en un encuentro solidario, con espectáculos y propuestas para toda la familia.

Una nueva edición de “Un día por mil sueños” reunirá a organizaciones no gubernamentales (ONG) e instituciones de Gualeguaychú en el predio posterior a los Galpones del Puerto, ubicado sobre la avenida Morrogh Bernard, en la zona del Muelle del Pescador. La actividad será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

El encuentro es organizado por las instituciones participantes, con el acompañamiento del Municipio, y tiene como objetivo dar a conocer el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales, promover la participación ciudadana y generar oportunidades para que más vecinos se involucren en iniciativas solidarias.

Durante la tarde, las ONG y asociaciones contarán con stands en los que presentarán sus proyectos, actividades y servicios. El público podrá conocer las distintas tareas que realizan, dialogar con sus integrantes e informarse sobre las posibilidades de colaborar o sumarse como voluntario.

La programación incluirá espectáculos artísticos, música en vivo, juegos e inflables para los más chicos. También habrá servicio de cantina con tortas fritas, bebidas, comidas dulces y saladas, opciones sin gluten y agua caliente para el mate. Lo recaudado mediante las ventas se destinará a sostener las actividades solidarias de las organizaciones participantes.

Las instituciones que forman parte de la propuesta trabajan en diferentes ámbitos, entre ellos la salud, la protección de los derechos de niños y adolescentes, el acompañamiento de adultos mayores, el cuidado del ambiente, la protección animal, la inclusión y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

“Un día por mil sueños” también constituye una red de organizaciones no gubernamentales que articula acciones con el Municipio desde 2018. A través de este espacio se impulsan programas, capacitaciones, asesoramiento y herramientas destinadas a fortalecer el funcionamiento de las instituciones y ampliar su alcance en la comunidad.