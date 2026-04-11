La Municipalidad de Gualeguaychú llevará adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos, en el marco de las políticas públicas orientadas al cuidado sanitario y la prevención de enfermedades zoonóticas en la ciudad.

El operativo tendrá lugar este lunes 13 de abril en el Polo Educativo, ubicado en General Perón 1154, y se desarrollará en el horario de 11 a 16 horas. La actividad será abierta a la comunidad, gratuita y no requerirá turno previo, por lo que los vecinos podrán acercarse directamente con sus mascotas durante toda la jornada.

La iniciativa se lleva adelante en articulación con la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con la participación de estudiantes de la carrera de Veterinaria, y forma parte de una estrategia sostenida del municipio para fortalecer la salud pública y el cuidado responsable de los animales.

Desde el área de Ambiente destacaron la importancia de estas campañas como herramienta clave para prevenir la rabia, una enfermedad que puede afectar tanto a animales como a personas, y remarcaron que la vacunación constituye una acción fundamental para proteger a la comunidad y al entorno.

También indicaron que podrán acceder a la vacunación mascotas mayores de cinco meses de edad, que se encuentren en buen estado de salud y sin tratamientos médicos en curso. Además, precisaron que deben haber transcurrido al menos 21 días desde la aplicación de cualquier otra vacuna.

En cuanto a las condiciones para asistir, solicitaron que los perros sean llevados con correa y collar, mientras que los gatos deberán ser trasladados en transportadoras o mochilas adecuadas. En todos los casos, cada animal deberá estar acompañado por una persona mayor de edad responsable.

La jornada se enmarca en una campaña sostenida que el Municipio viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de ampliar la cobertura de vacunación y promover prácticas de tenencia responsable. Asimismo, se informó que la actividad se suspenderá en caso de lluvia.