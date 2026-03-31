En el marco de las políticas de prevención sanitaria y cuidado del entorno, desde la Municipalidad de Gualeguaychú informaron que se llevará adelante una nueva campaña de vacunación antirrábica destinada a perros y gatos. Será este jueves 2 de abril en la Plaza Urquiza, enfrente al palacio municipal, de 10 a 13 horas. La atención será gratuita y no requerirá turno previo.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, destacó que “la vacunación antirrábica es una herramienta clave para prevenir enfermedades que pueden afectar tanto a los animales como a las personas".



Por otra parte, las autoridades recordaron que, para poder ser vacunados, los animales deben tener más de cinco meses de edad, encontrarse en buen estado de salud y haber cumplido al menos 21 días desde la última aplicación de la vacuna antirrábica. Además, deberán asistir sujetos con correa, collar o transportadora, y ser acompañados por una persona mayor de edad.