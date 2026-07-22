Desde el Área de Adultos Mayores informaron sobre una nueva edición de “Tejiendo historias, construyendo abrigos”, una propuesta que promueve el encuentro intergeneracional y la solidaridad mediante la confección de mantas que serán destinadas a vecinos que necesitan abrigo durante el invierno.

La actividad se llevará a cabo el viernes 24 de julio, a las 14 horas, en el Club de los Abuelos, ubicado en las calles Doello Jurado y Borques. Quienes deseen participar podrán acercarse con ovillos de lana y agujas, aunque también podrán sumarse quienes quieran aprender a tejer o colaborar en el armado de las mantas.

La iniciativa llega luego de una primera jornada que reunió a más de 40 adultos mayores y vecinos de la ciudad en un espacio donde el tejido fue el punto de encuentro para compartir experiencias, conocimientos y trabajo colectivo. Durante ese primer encuentro comenzaron a confeccionarse los cuadrados tejidos que luego serán unidos para formar mantas solidarias.

Además del objetivo solidario, la propuesta busca poner en valor los saberes de las personas mayores. Cada manta representa el trabajo conjunto de muchas personas que aportan su tiempo y dedicación para acompañar a quienes más lo necesitan.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron que “este tipo de actividades favorecen el envejecimiento activo, impulsan la participación de las personas mayores y fortalecen las redes de solidaridad en la ciudad”. Asimismo, remarcaron que “la convocatoria permanece abierta a toda la comunidad, sin importar la experiencia previa en tejido”.