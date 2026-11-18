Realizarán varias actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Municipio llevará adelante una serie de encuentros destinados a la sensibilización y la reflexión comunitaria. La iniciativa es organizada por el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, con foco en la prevención y en la construcción de vínculos libres de violencia.
El cronograma comenzará el martes 24 de noviembre, a las 9.30 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Isidro. Allí se ofrecerá una charla abierta a los vecinos para dialogar sobre el buen trato, la igualdad de derechos y la detección temprana de situaciones de violencia en las relaciones cotidianas.
Las actividades comunitarias continuarán el miércoles 25 de noviembre, de 18 a 19.30 horas, en el Club de los Abuelos, donde se dictará la charla-taller “El respeto no envejece”. La jornada abordará la importancia de mantener relaciones saludables en todas las etapas de la vida e incluirá una merienda compartida para facilitar el intercambio de experiencias entre los asistentes en un entorno cercano.
La programación también contempla instancias de trabajo en contextos de encierro, dirigidas a las personas alojadas en la Unidad Penal n.° 9: el jueves 26 se realizará el Taller “Romper el círculo: de la violencia a la convivencia”, en el pabellón de mujeres, centrado en analizar las dinámicas de la violencia y promover acuerdos basados en el diálogo mientras que el viernes 27 se llevará a cabo el Taller “Masculinidades, poder y violencia: una mirada para transformar”, orientado a revisar modelos de masculinidad y prácticas vinculadas a las relaciones de poder.