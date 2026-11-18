En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Municipio llevará adelante una serie de encuentros destinados a la sensibilización y la reflexión comunitaria. La iniciativa es organizada por el Área de Género, Diversidad y Protección a Personas Vulnerables, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, con foco en la prevención y en la construcción de vínculos libres de violencia.

El cronograma comenzará el martes 24 de noviembre, a las 9.30 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Isidro. Allí se ofrecerá una charla abierta a los vecinos para dialogar sobre el buen trato, la igualdad de derechos y la detección temprana de situaciones de violencia en las relaciones cotidianas.

Las actividades comunitarias continuarán el miércoles 25 de noviembre, de 18 a 19.30 horas, en el Club de los Abuelos, donde se dictará la charla-taller “El respeto no envejece”. La jornada abordará la importancia de mantener relaciones saludables en todas las etapas de la vida e incluirá una merienda compartida para facilitar el intercambio de experiencias entre los asistentes en un entorno cercano.

La programación también contempla instancias de trabajo en contextos de encierro, dirigidas a las personas alojadas en la Unidad Penal n.° 9: el jueves 26 se realizará el Taller “Romper el círculo: de la violencia a la convivencia”, en el pabellón de mujeres, centrado en analizar las dinámicas de la violencia y promover acuerdos basados en el diálogo mientras que el viernes 27 se llevará a cabo el Taller “Masculinidades, poder y violencia: una mirada para transformar”, orientado a revisar modelos de masculinidad y prácticas vinculadas a las relaciones de poder.