El esquema incluyó múltiples frentes de tarea, uso combinado de materiales y controles de terminación que permitieron restituir condiciones de tránsito seguro en 3.316,28 metros² de pavimento urbano sobre diversos sectores.

Desde el mes enero hasta mayo, Obras Públicas reparó en total 199 baches, el equivalente a una superficie de 3.316,28 metros cuadrados de pavimento urbano.

Cada reparación respondió a un procedimiento previamente establecido, el cual comenzó con la identificación del deterioro y su delimitación precisa.

Luego se realizó el corte del perímetro afectado, la remoción del material dañado y la limpieza profunda del área. A continuación, se verificó la base, se corrigieron posibles fallas estructurales y se colocó el material correspondiente.

La etapa final incluyó nivelación, compactación y control de terminación, con el fin de garantizar durabilidad y correcta integración con la calzada existente.

Durante mayo de 2026, se desarrolló un esquema sostenido de mantenimiento vial orientado a corregir deterioros puntuales en la calzada urbana, concretando intervenciones específicas que permitieron reparar 30 baches distribuidos en distintos sectores de la ciudad, para recuperar condiciones adecuadas de circulación y prolongar la vida útil de las calzadas intervenidas.

Las tareas se apoyaron en una combinación técnica de materiales, según el tipo de daño detectado: en 11 casos se aplicó asfalto, mientras que en los restantes 19 requirieron hormigón.

En total, se pudo recomponer una superficie acumulada de 543,32 metros cuadrados de pavimento urbano durante mayo.

“El mantenimiento sistemático de calles cumple un rol central en la dinámica urbana: no solo mejora la circulación vehicular y peatonal, sino que reduce riesgos, optimiza tiempos de traslado y protege inversiones previas en infraestructura. Es de destacar que cada bache reparado representa una acción concreta de cuidado del espacio común y una decisión técnica orientada a sostener una ciudad más segura, funcional y preparada para el uso cotidiano”, apuntaron desde el Municipio.