Con una amplia participación, la primera jornada del Guanimal Day se desarrolló en el predio del Mercado Munilla, donde se concretaron cerca de 120 castraciones gratuitas y se aplicaron más de 60 dosis de vacuna antirrábica. La actividad incluyó además acciones de concientización sobre bienestar animal y salud pública.

El operativo se llevó adelante en simultáneo en el espacio ubicado en avenida Parque Cándido Irazusta y Mitre y en el barrio Los Espinillos, con atención a perros y gatos durante la jornada.

Desde el área organizadora destacaron la continuidad de este tipo de políticas vinculadas a la prevención de enfermedades zoonóticas y al control poblacional animal. En ese sentido, se indicó que en los últimos años se realizaron alrededor de 10 mil castraciones en el marco de los programas vigentes.

Durante la actividad, el intendente Mauricio Davico valoró el trabajo conjunto entre distintos sectores para sostener estas iniciativas, mientras que la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, subrayó la importancia de la prevención, la educación y el acceso gratuito a las castraciones como herramientas para reducir el abandono y mejorar el cuidado animal.

También participó el fundador de la organización Fundación Planeta Vivo ARG, Pieroni, quien destacó la continuidad de campañas de este tipo y mencionó experiencias internacionales como ejemplo de resultados en políticas de control animal.

Como cierre de la jornada se realizó un desfile canino con dos categorías: perros medianos y grandes, y razas pequeñas. En la categoría mediana/grande resultó ganador José, mientras que en razas pequeñas se impuso Mila. La distinción general fue para Ani.

La campaña continuó este domingo en el Mercado Munilla con turnos abiertos. Se recordó la importancia de asistir con perros y gatos con correa o transportador y respetar el ayuno previo de 18 horas de sólidos y 12 de líquidos para las intervenciones quirúrgicas.