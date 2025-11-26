El Hospital Centenario llevó adelante una reunión clave del Comité de Docencia e Investigación, con una gran convocatoria de jefes de residencias, instructores, residentes y profesionales vinculados a la formación y la investigación. El objetivo principal fue presentar formalmente esta nueva etapa del Comité e iniciar un proceso de ampliación y fortalecimiento de sus integrantes, atendiendo al rol esencial que cumple dentro de un hospital-escuela.

El Hospital Centenario es una institución en la que la formación permanente atraviesa todas las áreas y servicios. Por ello, desde la Dirección se considera fundamental consolidar un Comité activo, interdisciplinario y representativo, que pueda acompañar las necesidades formativas de los equipos de salud, impulsar proyectos de investigación y promover la producción de conocimiento basada en la realidad local. La participación activa de residentes, jefes de residencias, instructores e investigadores es un pilar para esta nueva etapa.



Durante el encuentro, se formalizó la incorporación del Dr. Gustavo Levin como Subdirector del Comité de Docencia e Investigación. Investigador del Conicet y referente en el área, su presencia representa un aporte central para el diseño, desarrollo y acompañamiento de proyectos de investigación dentro del hospital.

La reunión contó con la presencia de la Directora del Hospital, Dra. Andrea Martins, junto a su equipo técnico: Dra. María S. Colamarino, y Dra. Fernanda González Viollaz.

Participaron también los miembros actuales del Comité:

Lic. Florencia Tesone, Presidenta del Comité

Dr. Gustavo Levin, Vicepresidente de Comité

Enf. María Bentancourt, secretaria del Comité

Enf. Paola Rebeca Irigoitía

Lic. Julieta Argota

Lic. Belén Gómez

Lic. Mercedes Carmona

Adm. Natalia Sánchez



Por parte de las residencias:

Residencia de Medicina General y Familiar: Jefe Dr. Pablo Moralí, Residentes e Instructor Dr. Santiago Benedetti.

Residencia de Pediatría: Jefa de residentes Dra. Victoria Selene, Residentes e Instructora Angelina Valentinuz.

Residencia de Salud Mental: Jefa de residentes Lic. Liana Treppán, Residentes e Instructora Lic. Luciana Richard.

También se sumaron la Jefa de Laboratorio, Dra. Pamela Centurión, la Jefa de Kinesiología, Paula Mosto, profesionales del Banco de Sangre, la Jefa de Nutrición, Elsa Asrilevich, Lic. en utrición Mariangeles Fracarolli la Subjefa de Pediatría, Lic. Noelia Romero, y la Comunicadora Carla Gasman, del equipo de prensa del hospital.



Este encuentro constituye la primera instancia de reorganización de cara al año 2026. La meta es avanzar con pasos “pequeños pero firmes”, orientados a consolidar un equipo estable y comprometido; unificar y centralizar la comunicación institucional del Comité; y planificar líneas de acción concretas para fortalecer tanto la docencia como la investigación en el Hospital Centenario.