HAY CUATRO PERSONAS IDENTIFICADAS
Realizaron dos allanamientos en la ciudad y secuestraron droga en el marco de una causa por narcomenudeo
En el marco de una causa por narcomenudeo, personal policial llevó adelante dos allanamientos en Gualeguaychú.
Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes, en el marco del Legajo OGA N° G-421/25 e IPP N° 197625, y se desarrollaron durante la jornada del 19 de marzo, extendiéndose desde la tarde hasta horas de la noche.
El operativo fue el resultado de un trabajo sostenido y coordinado entre la Justicia y las fuerzas policiales, con la intervención de las Divisiones Drogas Peligrosas de Gualeguaychú y Gualeguay, junto a los Grupos Especiales de Gualeguaychú y Rosario del Tala, quienes tuvieron a su cargo la misión táctica que permitió el ingreso por irrupción, modalidad autorizada para este tipo de delitos, garantizando así la eficacia y seguridad del procedimiento.
Como resultado, se procedió al secuestro de plantas de Cannabis Sativa, dosis de clorhidrato de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, una balanza digital y teléfonos celulares, elementos que guardan directa relación con la comercialización al menudeo.
En el lugar fueron identificadas cuatro personas mayores de edad —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron supeditadas a la causa, no registrándose detenciones hasta el momento.