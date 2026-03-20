En el marco de una causa por narcomenudeo, personal policial llevó adelante dos allanamientos en Gualeguaychú.



Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías y Transición N° 1, a cargo de la Dra. Natalia Lorena Céspedes, en el marco del Legajo OGA N° G-421/25 e IPP N° 197625, y se desarrollaron durante la jornada del 19 de marzo, extendiéndose desde la tarde hasta horas de la noche.



El operativo fue el resultado de un trabajo sostenido y coordinado entre la Justicia y las fuerzas policiales, con la intervención de las Divisiones Drogas Peligrosas de Gualeguaychú y Gualeguay, junto a los Grupos Especiales de Gualeguaychú y Rosario del Tala, quienes tuvieron a su cargo la misión táctica que permitió el ingreso por irrupción, modalidad autorizada para este tipo de delitos, garantizando así la eficacia y seguridad del procedimiento.



Como resultado, se procedió al secuestro de plantas de Cannabis Sativa, dosis de clorhidrato de cocaína fraccionada, dinero en efectivo, una balanza digital y teléfonos celulares, elementos que guardan directa relación con la comercialización al menudeo.



En el lugar fueron identificadas cuatro personas mayores de edad —tres mujeres y un hombre—, quienes quedaron supeditadas a la causa, no registrándose detenciones hasta el momento.