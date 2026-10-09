Durante la mañana del miércoles 7 de octubre, personal policial de la Comisaría Quinta, en conjunto con la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, llevó adelante dos allanamientos y registros domiciliarios en el marco de una investigación por un supuesto robo.



La investigación se inició a raíz de un hecho ocurrido días atrás, cuando personas desconocidas arribaron en un vehículo hasta un puesto rural que se encontraba deshabitado. Los sujetos ingresaron al lugar en dos oportunidades y sustrajeron diversos elementos.



Los allanamientos se concretaron en dos domicilios: uno ubicado en inmediaciones de las calles Dr. Grane y Gutemberg, y el otro, en la calle Asísclo Méndez al 1300.



Como resultado de los procedimientos, se procedió al secuestro de un automóvil Renault Logan, teléfonos celulares y otros elementos que podrían guardar relación con la causa investigada.

Asimismo, se procedió a la detención de un hombre, y también se identificó a otras tres personas mayores de edad.



Los procedimientos contaron con la colaboración de personal de la División Operaciones, el Grupo Especial y la Comisaría del Menor, finalizando las tareas sin novedades.