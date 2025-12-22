A partir de las 20 horas de este domingo, la costanera de Gualeguaychú se transformó en un escenario vibrante de tradición, fe y encuentro comunitario con la realización del Pesebre Viviente, una propuesta cultural y religiosa que congregó a decenas de familias y vecinos de la ciudad frente al playón de la Plaza Almeida.



La noche comenzó con la puesta en escena del Pesebre Viviente, un espectáculo comunitario en el cual vecinos de distintas iglesias cristianas de la ciudad recrearon las principales escenas del relato navideño.

Al ritmo de la música en vivo del grupo Astoga Lemes, que acompañó la representación con melodías especialmente elegidas para cada momento, el público fue guiado a través de un trayecto emotivo que culminó en uno de los momentos más esperados: el encendido de la Luz de Belén.

Esta tradición, que nació en Austria en 1986 como símbolo de paz, fraternidad y esperanza, fue compartida con todos los presentes antes de que Ornella Tafarel interpretara la icónica “Noche de Paz”.

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos

Fotografía: Mauricio Ríos