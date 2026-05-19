Comenzó el traslado de vehículos secuestrados en Gualeguaychú. Se trata de un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, la Policía y la Municipalidad de Gualeguaychú.

Fue un importante operativo para el traslado de los vehículos secuestrados que se encontraban depositados en distintas dependencias policiales de la ciudad. El plan de contingencia y saneamiento ambiental se ejecuta de manera ágil y eficiente con equipamiento de la Policía de Entre Ríos y de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Esta acción, que ya se realizó con los vehículos que se encontraban en el paso fronterizo Zárate Brazo Largo, busca mejorar la visibilidad en rutas entrerrianas, reducir los factores de riesgo vial y eliminar los focos de contaminación ambiental y visual que generan los rodados en desuso cerca de las calzadas.