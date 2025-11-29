La apertura estuvo a cargo de la Directora del Hospital, Dra. Andrea Martins, y contó con la presencia del Subsecretario de Salud Municipal, Dr. Pablo Alfaro, el equipo de Larroque, virtualmente equipos de Islas de Ibicuy, Ceibas, Gilbert, Urdinarrain y Paraná (área Maternidad e Infancia y Comité de vigilancia Pcial).

El Comité es coordinado por la Dra. Margarita Isabel Otaegui, quien junto a Soledad Bettendorf presentó los datos actualizados de nacimientos registrados tanto en el Registro Civil del Hospital como en el Registro Civil de la ciudad, información recopilada y sistematizada en tiempo real.

Puede interesarte

En sus palabras de apertura, la Dra. Martins expresó: “Quiero destacar la importancia de este Comité, que viene trabajando hace muchísimos años por la salud de los bebés y las mamás”. Y agregó: “Es fundamental poder reunirnos, debatir los casos y proyectar estrategias comunes de atención entre ambos niveles de cuidado. No es algo menor. Celebro mucho este encuentro y deseo que este tipo de comités pueda replicarse en otras especialidades.”

Por su parte, el Dr. Pablo Alfaro agradeció la invitación y valoró el trabajo conjunto entre instituciones, subrayando la relevancia del abordaje integral desde la maternidad y la salud infanto-juvenil.