Este jueves 26 de noviembre se desarrollaron las primeras dos actividades de la Jornada de Prevención de la Trata de Personas en Gualeguaychú, organizadas por la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad. Los encuentros contaron con la disertación de Verónica Toller, directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas.

Acompañaron las jornadas el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, y el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz.

La primera instancia, titulada “Prevenir antes de que ocurra”, comenzó a las 8 en la Caja Municipal de Jubilaciones y estuvo destinada a agentes del Estado. Participaron integrantes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Entre Ríos, Investigación Criminal, Sedronar/DTC, el Plan de Prevención y Abordaje de las Adicciones (PPAA), promotores de salud y operadores judiciales.

Durante la exposición se analizaron los aspectos legales de la trata de personas, la tipificación del delito y los protocolos de intervención ante posibles casos, con especial atención en la condición de ciudad fronteriza de Gualeguaychú. Los asistentes también intercambiaron criterios sobre detección temprana, identificación de zonas vulnerables y resolución de situaciones concretas desde cada organismo.

Más tarde, a las 10.30, se llevó a cabo un segundo encuentro con estudiantes de la Escuela Secundaria Nuestra Señora de Fátima, enfocado en los riesgos de los entornos digitales y su vínculo con las redes de captación.

En esta charla se trabajaron temáticas como el grooming, el acoso escolar, la difusión no consentida de imágenes íntimas, la extorsión y los peligros en los juegos en línea. El eje estuvo puesto en la identificación de señales de alerta, el resguardo de los datos personales y las vías para pedir ayuda frente a maniobras de manipulación en plataformas virtuales.