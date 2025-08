Luego de la inspección que realizaron los delegados de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, los cuales evaluaron los daños que se produjeron en el piso del Teatro Gualeguaychú producto de una invasión de insectos que atacó la madera de la estructura, se comenzó con la desinsectación y la fumigación del edificio.

Mediante un análisis morfológico con lupa estereoscópica y microscopía óptica, realizado por el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano” de Paraná, a donde se enviaron piezas de madera estructural (tirantes y solados), revestimientos (zócalos y tableros), fragmentos de butacas, polvo de perforación (frass) y especímenes entomológicos en diversos estadios de desarrollo, identificaron insectos pertenecientes al orden Coleoptera, familia Curculionidae, género tentativamente asignado a Pentarthrum (conocido como “gorgojo del parquet”).

Estas especies son xilófagas primarias o secundarias, dependiendo del entorno, y pueden atacar maderas sin alteraciones visibles cuando se dan condiciones de exposición continua y ausencia de protección química o física.

La duración del ciclo de vida de estos insectos, desde huevo hasta adulto, puede variar de uno a veinticinco años, lo que explica el deterioro "prolongado" y "lento". Su presencia masiva indica un problema de larga data, presumiblemente entre diez y quince años, y una posible fuente continua de humedad subyacente que debe ser eliminada para un control efectivo.

“La naturaleza prolongada del deterioro sugiere que amplias secciones de la estructura de madera, incluyendo pisos, vigas, entarimado del escenario, elementos de techumbre subterránea y butacas, han sido comprometidas. La actividad de los carcomas, al crear una red de túneles internos (galerías), reduce la sección útil de los elementos de madera, disminuyendo drásticamente su capacidad portante y su resistencia a la flexión y compresión”, explicó en su informe Gastón Fleitas, delegado de Entre Ríos ante la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

La infestación por insectos xilófagos no requiere como condición exclusiva la existencia de madera húmeda o degradada. Existen numerosas especies —como las del género Pentarthrum, Lyctus y Anobium— que pueden colonizar maderas secas, estructuralmente sanas, especialmente si no han recibido tratamiento preventivo. En este caso, la falta de cualquier política de control y conservación fue el factor determinante.

“Se observa por el daño producido que no se ha implementado planes de monitoreo ni fumigaciones periódicas, a pesar de la conocida vulnerabilidad de los teatros históricos construidos con estructura de madera. La inacción y el abandono permitieron que la infestación creciera sin control durante más de una década. La disposición de las galerías, el polvo de perforación acumulado (frass seco, fino) y la presencia de estadios vitales indican una actividad biológica sostenida, activa y multigeneracional”, afirmó por su parte la licenciada Graciela Ibargoyen, encargada de investigar las muestras enviadas al Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”.

“Aunque se detectaron niveles elevados de humedad residual (en torno al 20%), esta condición no fue la causa central del problema, sino una consecuencia derivada del mal estado general del subsuelo y la falta de mantenimiento preventivo. El daño estructural observado es compatible con un proceso de infestación activo durante 12 a 15 años, coincidente con períodos sin controles técnicos ni mantenimiento planificado”, concluyó el peritaje.

Luego de que los datos certeros sobre la identidad de la plaga que atacó a la estructura del Teatro durante más de una década, procedieron al proceso de desinsectación, el cual estuvo a cargo de Grupo Omega, especialista en manejo integrado y control de plagas y cuya franquicia habilitada para operar en Entre Ríos está en manos de emprendedores de Gualeguaychú.

El primer paso para el control de la plaga comenzó hace 20 días con la inspección, el diagnóstico del problema y su identificación. Una vez finalizada esta tarea, realizaron, entre otras medidas, un primer control de la plaga de manera correctiva; es decir, atacarla de manera preventiva para que no se siga expandiendo a los sectores que no están infectados. La tarea de desinsectación fue dividida en tres métodos distintos de control, siendo una de ella el trabajo que se realizó en las butacas con un aerosol y mediante una cánula, donde específicamente se atacaron los orificios tipo galería había hecho el insecto y, de esta manera, atacarlo para poder llegar al objetivo.

La segunda estrategia fue apuntada a todas las estructuras de madera ajenas al escenario y la platea: mediante estas acciones se desinfectaron las oficinas, baños y demás dependencias donde hay muebles de madera y marcos de puertas y ventanas. En este caso, se utilizó un pulverizador de compresión previa con una lanza donde básicamente atacó a esas maderas puntuales.

Por último, en la tercera estrategia, se atacó de lleno el área del escenario, bajo escenario, platea, bajo la platea, la parrilla de arriba del escenario y los sectores de palco y pullman. En este caso se realizó la tarea con una motopulverizadora, la cual genera una gota muy finita y con mucha presión para lograr que llegar a todos los espacios donde la plaga estaba presente.

Los productos que se utilizaron no sólo estuvieron apuntados a esa plaga específica, sino que además se usó un producto de amplio espectro para atacar a otros insectos como cucarachas, grillos y hormigas. Además, el insecticida es un producto que tiene dos moléculas: una para atacar la fase adulta del insecto y otra para atacar la fase de larvas.

En un futuro, para la contención de esta plaga y luego la prevención para que no vuelva a ocurrir este problema, se realizará una segunda aplicación dentro de 15 días y se mantendrá al menos una visita puntual de monitoreo y control de plagas mediante la cual se planearán las estrategias, sean físicas o no, y si es conveniente aplicar o no algún otro producto.

Desde el Municipio recuerdan que todos los productos utilizados están habilitados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), y que tienen la característica de ser residuales, es decir que actúan en el tiempo, por lo tanto, tiene un control en el momento por contacto de la plaga y al mismo tiempo a futuro si se mueve y hace contacto con el insecticida que allí está puesto.

Una vez que se combata la plaga que afecta la estructura, comenzarán con el proceso de reconstrucción, refacción y puesta en valor no sólo del daño que se produjo entre la fila 5 y 7 del lado derecho de la sala, sino también realizarán la evaluación de toda la estructura del piso, tras la cual se deberá reemplazar las maderas que no estén en condiciones y preservar las que aún no hayan sido dañadas en su estructura.