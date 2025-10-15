PROGRAMA MUNICIPAL
Realizaron la entrega de materiales a beneficiarios del Presupuesto Participativo de las zonas 1, 2 y 3
La actividad forma parte de la continuidad del programa presentado oficialmente el pasado 30 de junio, donde se anunció un fondo récord de 650 millones de pesos destinados a proyectos comunitarios
Del encuentro, organizado por el Área de Participación Ciudadana, participaron el intendente, Mauricio Davico; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal, Juan Pablo Castillo; el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; el responsable del Área de Participación Ciudadana, Matías Visconti; funcionarios municipales, vecinos y referentes de instituciones, organizaciones y comisiones vecinales que impulsaron sus propuestas en esta nueva edición del programa.
Fue una jornada de celebración, participación y compromiso con la comunidad, en la que se reconoció el trabajo conjunto que hace posible mejorar la calidad de vida en los barrios.
Durante el encuentro, el intendente Mauricio Davico recordó: “Cuando solicité al Concejo Deliberante que se apruebe el presupuesto, solicité que sea con un 130 por ciento de aumento. Eso, obviamente, lo pudimos hacer por el orden que nosotros tenemos en la administración” y destacó: “También decidimos sacar el tema de luminarias, como proyectos, porque firmamos un convenio con ENERSA, por el que el Municipio compró, y están próximas a llegar, más de 8 mil luminarias que nos permitirá cambiar todas las luces amarillas que hay en la ciudad lo que nos permitirá generar un ahorro importante”.
También Davico anunció que “la ciudad contará con un centro de monitoreo muy importante, de alta tecnología y donde vamos a realmente poder tener todo el monitoreo de la ciudad, en el que van a estar también estas 300 cámaras del presupuesto participativo”.
Puede interesarte
En tanto, Juan Ignacio Olano remarcó que “este programa es una herramienta que nos ha dado el Concejo Deliberante, pero una decisión política de nuestro intendente, haber avanzado en el presupuesto, que este año es de 650 millones de pesos, un porcentaje bastante alto al anterior, que permite poner más dinero en función de cada una de los sueños y necesidades de las comisiones vecinales, de las instituciones y de los vecinos” y continuó “son màs de 49 proyectos que hoy nos han marcado a nosotros, al gobierno municipal, las necesidades que tienen las instituciones educativas, ONG, comisiones vecinales y los grupo de vecinos”.
Asimismo, agradeció la participación de los vecinos y comentó que “queríamos simplificar, agilizar este proceso, y parte de ese sueño está concretado en estos proyectos que les estamos entregando hoy”.
Esta actividad forma parte de la continuidad del programa presentado oficialmente el pasado 30 de junio en el Centro de Convenciones, donde se anunció un fondo récord de 650 millones de pesos destinados a proyectos comunitarios, lo que representa un aumento del 130% respecto al año anterior. Cabe destacar que con esta edición, se completó la aprobación de más de 300 proyectos, que reflejan el compromiso, la creatividad y la participación activa de los vecinos y vecinas de Gualeguaychú.
Recordamos que previo a esta instancia de entrega, se realizaron reuniones informativas y asambleas zonales en las nueve zonas de la ciudad, donde vecinos e instituciones pudieron presentar, debatir y priorizar sus proyectos. Estos espacios fortalecieron el tejido social, impulsaron la organización vecinal y promovieron la participación ciudadana como pilar de una gestión abierta y cercana.
Puede interesarte
Los beneficiarios y materiales entregados este miércoles 15 de octubre son:
Zona 1
- Instituto María Inés Elizalde: Mouse, pendrive, cámara IP, proyector
- Centro de Jubilados: Termotanque y freezer
- Centro Cultural Alas: Micrófonos, soporte y cables
- EPEI Nº28 IDEEA: Juegos de plaza
- ONG Pame: Despensero, plancha, gazebo, mesa
- Centro Educativo Nº22: Proyector, calefactor, ventilador
- ESJA Nº10 Puerto Esperanza: Anafe y heladera
- Esc. Nº46 Camila Nievas: 1 computadora
- Seccional Jubilados ATE: Parlante y alacena
- Esc. Nº20 Sarmiento: Ventilador, estufa, sillas
- Magnasco: 1 computadora
- Instituto Superior de Arte: Sillas
- Asoc. Educacionista Aldea: Netbook
- Subcomisión de Bochas C.E.: Ventilador, anafe, pava, pinturas
- Vecinos Los Troperos: Juego de plaza
- Merendero Los Troperitos: Heladera
- Dispositivo Manuel Alarcón: Juego de plaza
- Comisión Vecinal Munilla: 1 heladera
- Asociación Bochas: 1 aire acondicionado
- Ateneo: Anafe y sillas
- Instituto Pueblo Nuevo: 1 parlante
- Iglesia Evangélica: Ventilador y sillas
Zona 2
- Merendero 3 Hermanas: Horno pizzero y microondas
- CEF Nº6: Sillas plásticas
- Comisión Vecinal Villa María: Juegos de plaza
- Merendero Gurisito Sabalero: Pasta linda y olla
- Caritas Cristo Rey: Alacena, bajo mesada, despensero
- Grupo Jonas: 1 cocina
- Liga Departamental de Fútbol: Sillas
- Murga Los Colombianos: Máquina de coser
- Murga Los Fundadores: Máquina de coser
- EPJA Nº82 Libertad: Ventilador, pava, parlante, caloventor
- Merendero La Cantera: 1 heladera
Zona 3
- EPEI Nº15 Emanuel: Taladro y morsa
- EPJA Nº87 Don Segundo Sombra: Parlante, celular, pizarra
- ESJA Nº87 Don Segundo Sombra: Bafle y soporte
- Alemanes del Volga: Computadora e impresora
- Centro de Suboficiales: 1 heladera
- Mutual Viviendas Gchu: 1 computadora e impresora
- EET Nº3 15 de Noviembre: Hidrolavadora, lámparas y tubos LED
- Radio Club Gchu: Computadora, resmas, tóner, cámara
- Esc. Nº58 Alfredo Villalba: Impresora y elementos musicales
- Biblioteca Rodolfo García: Notebook
- Asoc. Técnicos Nacionales Fútbol: Equipamiento deportivo
- Círculo Retirados y Pensionados Gchu: Horno pizzero, mesa y sillas
- Capilla Nstra Sra Medalla Milagrosa: 2 garrafas + carga y ventiladores
- Murga Los Panza Verde: Máquina de coser
- Esc. Nº115 La Milagrosa: Pizarras