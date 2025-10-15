Del encuentro, organizado por el Área de Participación Ciudadana, participaron el intendente, Mauricio Davico; el jefe de Gabinete, Luciano Garro; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el concejal, Juan Pablo Castillo; el asesor de Desarrollo Social, Marcos Henchoz; el responsable del Área de Participación Ciudadana, Matías Visconti; funcionarios municipales, vecinos y referentes de instituciones, organizaciones y comisiones vecinales que impulsaron sus propuestas en esta nueva edición del programa.

Fue una jornada de celebración, participación y compromiso con la comunidad, en la que se reconoció el trabajo conjunto que hace posible mejorar la calidad de vida en los barrios.

Durante el encuentro, el intendente Mauricio Davico recordó: “Cuando solicité al Concejo Deliberante que se apruebe el presupuesto, solicité que sea con un 130 por ciento de aumento. Eso, obviamente, lo pudimos hacer por el orden que nosotros tenemos en la administración” y destacó: “También decidimos sacar el tema de luminarias, como proyectos, porque firmamos un convenio con ENERSA, por el que el Municipio compró, y están próximas a llegar, más de 8 mil luminarias que nos permitirá cambiar todas las luces amarillas que hay en la ciudad lo que nos permitirá generar un ahorro importante”.

También Davico anunció que “la ciudad contará con un centro de monitoreo muy importante, de alta tecnología y donde vamos a realmente poder tener todo el monitoreo de la ciudad, en el que van a estar también estas 300 cámaras del presupuesto participativo”.

Puede interesarte

En tanto, Juan Ignacio Olano remarcó que “este programa es una herramienta que nos ha dado el Concejo Deliberante, pero una decisión política de nuestro intendente, haber avanzado en el presupuesto, que este año es de 650 millones de pesos, un porcentaje bastante alto al anterior, que permite poner más dinero en función de cada una de los sueños y necesidades de las comisiones vecinales, de las instituciones y de los vecinos” y continuó “son màs de 49 proyectos que hoy nos han marcado a nosotros, al gobierno municipal, las necesidades que tienen las instituciones educativas, ONG, comisiones vecinales y los grupo de vecinos”.

Asimismo, agradeció la participación de los vecinos y comentó que “queríamos simplificar, agilizar este proceso, y parte de ese sueño está concretado en estos proyectos que les estamos entregando hoy”.

Esta actividad forma parte de la continuidad del programa presentado oficialmente el pasado 30 de junio en el Centro de Convenciones, donde se anunció un fondo récord de 650 millones de pesos destinados a proyectos comunitarios, lo que representa un aumento del 130% respecto al año anterior. Cabe destacar que con esta edición, se completó la aprobación de más de 300 proyectos, que reflejan el compromiso, la creatividad y la participación activa de los vecinos y vecinas de Gualeguaychú.

Recordamos que previo a esta instancia de entrega, se realizaron reuniones informativas y asambleas zonales en las nueve zonas de la ciudad, donde vecinos e instituciones pudieron presentar, debatir y priorizar sus proyectos. Estos espacios fortalecieron el tejido social, impulsaron la organización vecinal y promovieron la participación ciudadana como pilar de una gestión abierta y cercana.

Puede interesarte

Los beneficiarios y materiales entregados este miércoles 15 de octubre son:

Zona 1

Instituto María Inés Elizalde: Mouse, pendrive, cámara IP, proyector

Centro de Jubilados: Termotanque y freezer

Centro Cultural Alas: Micrófonos, soporte y cables

EPEI Nº28 IDEEA: Juegos de plaza

ONG Pame: Despensero, plancha, gazebo, mesa

Centro Educativo Nº22: Proyector, calefactor, ventilador

ESJA Nº10 Puerto Esperanza: Anafe y heladera

Esc. Nº46 Camila Nievas: 1 computadora

Seccional Jubilados ATE: Parlante y alacena

Esc. Nº20 Sarmiento: Ventilador, estufa, sillas

Magnasco: 1 computadora

Instituto Superior de Arte: Sillas

Asoc. Educacionista Aldea: Netbook

Subcomisión de Bochas C.E.: Ventilador, anafe, pava, pinturas

Vecinos Los Troperos: Juego de plaza

Merendero Los Troperitos: Heladera

Dispositivo Manuel Alarcón: Juego de plaza

Comisión Vecinal Munilla: 1 heladera

Asociación Bochas: 1 aire acondicionado

Ateneo: Anafe y sillas

Instituto Pueblo Nuevo: 1 parlante

Iglesia Evangélica: Ventilador y sillas

Zona 2

Merendero 3 Hermanas: Horno pizzero y microondas

CEF Nº6: Sillas plásticas

Comisión Vecinal Villa María: Juegos de plaza

Merendero Gurisito Sabalero: Pasta linda y olla

Caritas Cristo Rey: Alacena, bajo mesada, despensero

Grupo Jonas: 1 cocina

Liga Departamental de Fútbol: Sillas

Murga Los Colombianos: Máquina de coser

Murga Los Fundadores: Máquina de coser

EPJA Nº82 Libertad: Ventilador, pava, parlante, caloventor

Merendero La Cantera: 1 heladera

Zona 3