Durante octubre, la Dirección de Obras Sanitarias de Gualeguaychú realizó 581 intervenciones vinculadas al mantenimiento, la reparación y el control de las redes de agua potable y del sistema cloacal en distintos sectores de la ciudad.

Del total de actuaciones, 241 correspondieron a la red de agua potable y 340 al sistema de desagües cloacales, en el marco de una planificación destinada a sostener el funcionamiento de ambos servicios.

Con estos trabajos, el acumulado desde enero hasta octubre de 2026 asciende a 6.829 intervenciones, una cifra que refleja la demanda permanente sobre ambas infraestructuras y la actividad de los equipos técnicos municipales.

Intervenciones en la red de agua potable

Durante octubre, los equipos técnicos atendieron 67 reclamos por baja presión o falta de suministro. Además, repararon 30 pérdidas detectadas en la calzada y otras 86 localizadas en veredas, mediante trabajos sobre cañerías y conexiones domiciliarias.

También se realizaron 15 recambios de conexiones de agua, 26 conexiones nuevas y 17 recambios de llaves de paso. Estas tareas permitieron restablecer las condiciones de prestación del servicio y mejorar el funcionamiento de la red existente.

Trabajos en el sistema cloacal

En cuanto al sistema de desagües cloacales, se concretaron 340 intervenciones. De ellas, 178 correspondieron a obstrucciones en conductos, una de las problemáticas más frecuentes en este tipo de redes.

Asimismo, se realizaron 85 reparaciones por desbordes en calzada, situaciones que requieren una respuesta técnica para restablecer el funcionamiento del sistema y evitar inconvenientes en la vía pública.

El balance mensual incluye también 43 inspecciones de conexiones, 10 recambios de conexiones cloacales y 24 inspecciones en bocas de registro, tareas fundamentales para detectar fallas y evaluar el estado de la infraestructura.

Mantenimiento preventivo del colector troncal

Además de las intervenciones registradas mensualmente, durante octubre comenzó un operativo de limpieza exhaustiva del colector troncal de la red cloacal, mediante trabajos de aspiración a través de las bocas de registro. Hasta el momento, los equipos municipales realizaron tareas en 117 bocas distribuidas en distintos sectores de las zonas norte y centro de la ciudad.

Desde la Dirección de Obras Sanitarias señalaron que, a partir de estos trabajos preventivos sobre el colector principal, se observó una disminución en la cantidad de reclamos por obstrucciones cloacales y desbordes en calzada.

Por otra parte, durante octubre el área también tuvo a su cargo la preparación de instalaciones sanitarias para acontecimientos de gran convocatoria. En el marco del Mundial de Canotaje, se instalaron baños y vestuarios en la zona de la Costanera para los atletas.

Posteriormente, se replicó ese esquema en los galpones del Puerto, con motivo del próximo moto encuentro, para garantizar instalaciones sanitarias adecuadas a los participantes y a la comunidad.

La planificación de los trabajos diarios

Desde Obras Sanitarias agradecen la paciencia y comprensión de los vecinos ante las reparaciones y los inconvenientes que estas tareas pueden ocasionar. Asimismo, destacan que la planificación operativa prioriza las situaciones de mayor urgencia, especialmente aquellas que afectan a una mayor cantidad de personas.

Este criterio no implica que los reclamos de menor escala queden relegados, sino que permite organizar los recursos disponibles de acuerdo con la gravedad de cada situación y las necesidades de los distintos sectores de la ciudad.

El volumen de intervenciones realizadas durante los primeros diez meses del año refleja la actividad permanente que demanda el mantenimiento de redes esenciales, cuyo funcionamiento requiere atención técnica y controles constantes.

Cada trabajo contribuye a preservar el acceso al agua potable y garantizar el correcto funcionamiento del sistema cloacal, dos servicios fundamentales para la salud pública, el cuidado del ambiente y la calidad de vida de la población.