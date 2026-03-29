Durante la semana llevaron adelante un plan de acondicionamiento en el autódromo local a fin de optimizar el estado general del predio y garantizar condiciones adecuadas para su uso en distintas instancias, tanto deportivas como logísticas. Las tareas de mejora en su infraestructura abarcaron la pista de competición, los accesos, la playa de maniobras y los sectores operativos.

Según detallaron fuentes oficiales, sobre la traza principal se ejecutaron acciones de conservación vial que incluyeron bacheo con mezcla asfáltica en caliente, sellado de fisuras y corrección de sectores deteriorados. Para estas labores se empleó equipamiento específico, entre ellos compactadores viales que permitieron garantizar la correcta densificación del material, además de herramientas manuales para nivelación y terminación superficial.

“La aplicación de asfalto en caliente respondió a la necesidad de lograr una adecuada adherencia sobre la base existente y una mayor resistencia frente a solicitaciones mecánicas propias de la actividad automovilística”, explicaron.

Previo a la colocación del material, se realizó la limpieza y preparación de las áreas afectadas, con recorte de bordes y retiro de partículas sueltas, lo que permitió una correcta vinculación entre capas. Luego, la mezcla fue distribuida de manera uniforme y compactada hasta alcanzar una superficie continua, con terminaciones que acompañan la geometría original del circuito ya que este tipo de tratamiento contribuye a restablecer condiciones de rodamiento homogéneas y a evitar la progresión de daños estructurales.

En paralelo, se ejecutaron tareas de mantenimiento en las calles de acceso al autódromo, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular hacia el predio, acciones que resultan clave para garantizar el ingreso y egreso en condiciones seguras, especialmente durante eventos que implican un flujo elevado de vehículos de gran porte.

Dentro del predio, se construyó una alcantarilla diseñada para permitir el paso de unidades de gran dimensión como buses, motorhomes y equipos de traslado. “Esta obra responde a la necesidad de resolver anegamientos posteriores a las lluvias ya que con esta infraestructura se favorece el escurrimiento del agua y evita interrupciones en la operatividad del lugar”, indicaron desde el municipio.

Asimismo, en la playa del autódromo se llevaron adelante trabajos de acondicionamiento mediante el aporte de broza, material granular y ripio, lo que permitió nivelar la superficie y consolidar áreas destinadas a estacionamiento y maniobra y así otorgar mayor estabilidad al suelo, reducir la generación de polvo y facilitar el tránsito de vehículos pesados sin comprometer la estructura del terreno.

Por otra parte, también se realizaron trabajos de mantenimiento en sectores no pavimentados, con un corte total de la cobertura vegetal mediante desmalezadora de arrastre de tres puntos, complementado por el accionar de tractores equipados para esa función. En el área de boxes, se utilizaron motoguadañas para definir bordes y completar recortes en zonas de circulación y permanencia.